13.08.2025
Смотреть онлайн Baltazar Wiger Nordas - Бен Джонс 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Turku: Baltazar Wiger Nordas — Бен Джонс . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Turku
Завершен
(2:6, 6:3, 6:4)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Бен Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Baltazar Wiger Nordas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Бен Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Бен Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Бен Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Бен Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Baltazar Wiger Nordas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Бен Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Baltazar Wiger Nordas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Baltazar Wiger Nordas - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
4
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
76%
64%
Реализация брейк - пойнтов
75%
75%
Комментарии к матчу