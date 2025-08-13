Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн Финн Басс - Алп Хороз 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Turku: Финн БассАлп Хороз . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Turku
Финн Басс
Завершен
(6:3, 4:6, 6:2)
2 : 1
13 августа 2025
Алп Хороз
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Финн Басс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Алп Хороз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алп Хороз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Финн Басс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Финн Басс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Финн Басс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Финн Басс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Финн Басс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
6
3
Двойные ошибки
9
2
Выигрыш первой подачи
81%
61%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Авангард Авангард
13 Февраля
12:15
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
13 Февраля
12:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Металлург Металлург
13 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Динамо Москва Динамо Москва
13 Февраля
17:00
Ренн Ренн
ПСЖ ПСЖ
13 Февраля
21:00
Пиза Пиза
Милан Милан
13 Февраля
22:45
Монако Монако
Нант Нант
13 Февраля
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Норильск Норильск
13 Февраля
18:30
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Челны Челны
13 Февраля
17:00
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Февраля
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA