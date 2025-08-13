Смотреть онлайн Финн Басс - Алп Хороз 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Turku: Финн Басс — Алп Хороз . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .