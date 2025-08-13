13.08.2025
Смотреть онлайн Финн Басс - Алп Хороз 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Turku: Финн Басс — Алп Хороз . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Финн Басс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Алп Хороз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алп Хороз - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Финн Басс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Финн Басс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Финн Басс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Финн Басс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Финн Басс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Финн Басс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
9
2
Выигрыш первой подачи
81%
61%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
Комментарии к матчу