13.08.2025
Смотреть онлайн Henrik Villanger - Оскар Вейтман 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Turku: Henrik Villanger — Оскар Вейтман . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Turku
Завершен
(6:1, 3:6, 0:6)
(6:1, 3:6, 0:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Henrik Villanger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Henrik Villanger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Henrik Villanger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Henrik Villanger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Henrik Villanger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Henrik Villanger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Henrik Villanger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Оскар Вейтман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Henrik Villanger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Henrik Villanger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
57%
81%
Реализация брейк - пойнтов
60%
45%
Комментарии к матчу