13.08.2025
Смотреть онлайн Эмиль Худд - Андрея Петрович 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Turku: Эмиль Худд — Андрея Петрович . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Turku
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмиль Худд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Андрея Петрович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Андрея Петрович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Андрея Петрович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Эмиль Худд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Андрея Петрович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Андрея Петрович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Эмиль Худд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Андрея Петрович - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
4
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
70%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
