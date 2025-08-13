13.08.2025
Смотреть онлайн Ignacio Parisca - Михел Де Кром 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gijon: Ignacio Parisca — Михел Де Кром . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gijon
Завершен
(1:6, 4:6)
(1:6, 4:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михел Де Кром - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Михел Де Кром - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Михел Де Кром - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Михел Де Кром - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Михел Де Кром - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ignacio Parisca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ignacio Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Михел Де Кром - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Михел Де Кром - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
40%
59%
Реализация брейк - пойнтов
38%
67%
Комментарии к матчу