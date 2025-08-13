Смотреть онлайн Матс Розенкранц - Пьетро-Орландо Феллин 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Матс Розенкранц — Пьетро-Орландо Феллин, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 20.