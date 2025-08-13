13.08.2025
Смотреть онлайн Матс Розенкранц - Пьетро-Орландо Феллин 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Матс Розенкранц — Пьетро-Орландо Феллин, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 20.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 20
Challenger Hersonissos
Завершен
(7:5, 0:0)
1 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pietro Fellin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Pietro Fellin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Pietro Fellin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Pietro Fellin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Pietro Fellin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Матс Розенкранц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Матс Розенкранц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Матс Розенкранц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
История последних встреч
Матс Розенкранц
Пьетро-Орландо Феллин
1 победа
0 побед
100%
0%
25.01.2026
Пьетро-Орландо Феллин
-:-
Матс Розенкранц
Статистика матча
Эйсы
5
5
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
80%
81%
Реализация брейк - пойнтов
25%
0%
