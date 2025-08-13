13.08.2025
Смотреть онлайн Ярослав Демин - Серхи Перес Контри 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gijon: Ярослав Демин — Серхи Перес Контри . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gijon
Завершен
(6:1, 5:7, 3:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ярослав Демин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Серхи Перес Контри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ярослав Демин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ярослав Демин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ярослав Демин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ярослав Демин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ярослав Демин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Серхи Перес Контри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Серхи Перес Контри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Ярослав Демин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ярослав Демин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Серхи Перес Контри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ярослав Демин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Серхи Перес Контри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ярослав Демин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Серхи Перес Контри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ярослав Демин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Серхи Перес Контри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Серхи Перес Контри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Серхи Перес Контри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Ярослав Демин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ярослав Демин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Серхи Перес Контри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Серхи Перес Контри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Ярослав Демин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Серхи Перес Контри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Серхи Перес Контри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Серхи Перес Контри - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
59%
62%
Реализация брейк - пойнтов
67%
80%
Комментарии к матчу