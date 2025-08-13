13.08.2025
Смотреть онлайн Dmitrichenko/Sagandykova - Maklakova/Zelinskaya 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana WD: Dmitrichenko/Sagandykova — Maklakova/Zelinskaya . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana WD
Завершен
(1:6, 6:2, 1:0)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maklakova/Zelinskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Maklakova/Zelinskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Dmitrichenko/Sagandykova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Maklakova/Zelinskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Dmitrichenko/Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Dmitrichenko/Sagandykova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Dmitrichenko/Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Dmitrichenko/Sagandykova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Dmitrichenko/Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Dmitrichenko/Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
69%
56%
Реализация брейк - пойнтов
67%
43%
Комментарии к матчу