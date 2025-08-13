13.08.2025
Смотреть онлайн Glib Sekachov - Melvin Kumar 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Turku: Glib Sekachov — Melvin Kumar . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Turku
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Glib Sekachov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Melvin Kumar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Glib Sekachov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Melvin Kumar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Melvin Kumar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Melvin Kumar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
81%
44%
Реализация брейк - пойнтов
71%
50%
Комментарии к матчу