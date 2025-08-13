13.08.2025
Смотреть онлайн Olimjanova/Alimova - Fedorova/Kummel 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana WD: Olimjanova/Alimova — Fedorova/Kummel . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana WD
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alimova/Olimjanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Fedorova/Kummel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Alimova/Olimjanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Fedorova/Kummel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Alimova/Olimjanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Alimova/Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Alimova/Olimjanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Fedorova/Kummel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Fedorova/Kummel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Alimova/Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Alimova/Olimjanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Fedorova/Kummel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Alimova/Olimjanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Fedorova/Kummel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Alimova/Olimjanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Fedorova/Kummel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Alimova/Olimjanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Alimova/Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Alimova/Olimjanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
60%
62%
Реализация брейк - пойнтов
25%
8%
Комментарии к матчу