13.08.2025
Смотреть онлайн Khomutsianskaya/Zverava - Sedysheva/Vladson 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana WD: Khomutsianskaya/Zverava — Sedysheva/Vladson . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana WD
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Khomutsianskaya/Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Khomutsianskaya/Zverava - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Khomutsianskaya/Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Sedysheva/Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Sedysheva/Vladson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Khomutsianskaya/Zverava - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Sedysheva/Vladson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Khomutsianskaya/Zverava - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Sedysheva/Vladson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Khomutsianskaya/Zverava - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Sedysheva/Vladson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Khomutsianskaya/Zverava - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Khomutsianskaya/Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Sedysheva/Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Khomutsianskaya/Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Khomutsianskaya/Zverava - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Khomutsianskaya/Zverava - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Khomutsianskaya/Zverava - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
81%
58%
Реализация брейк - пойнтов
45%
40%
