13.08.2025
Смотреть онлайн Kroitor/Yashina - Khayrutdinova/Kubareva 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana WD: Kroitor/Yashina — Khayrutdinova/Kubareva . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana WD
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kroitor/Yashina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Khayrutdinova/Kubareva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Khayrutdinova/Kubareva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Khayrutdinova/Kubareva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Khayrutdinova/Kubareva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Khayrutdinova/Kubareva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kroitor/Yashina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Khayrutdinova/Kubareva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Khayrutdinova/Kubareva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Kroitor/Yashina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Kroitor/Yashina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Khayrutdinova/Kubareva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Khayrutdinova/Kubareva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Khayrutdinova/Kubareva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Khayrutdinova/Kubareva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Khayrutdinova/Kubareva - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
48%
79%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
Комментарии к матчу