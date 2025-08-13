13.08.2025
Смотреть онлайн Гарри Венделкен - Илья Ивашка 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Гарри Венделкен — Илья Ивашка, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 21.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 21
Challenger Hersonissos
Завершен
(2:6, 6:2, 6:3)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Илья Ивашка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Илья Ивашка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Гарри Венделкен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Илья Ивашка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Илья Ивашка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Илья Ивашка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Гарри Венделкен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Илья Ивашка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Илья Ивашка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Гарри Венделкен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
56%
63%
Реализация брейк - пойнтов
43%
44%
