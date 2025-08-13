13.08.2025
Смотреть онлайн Анжали Ратхи - Асильжан Арыстанбекова 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana: Анжали Ратхи — Асильжан Арыстанбекова . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana
Завершен
(6:7, 1:5)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Асильжан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Асильжан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Асильжан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Анжали Ратхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Асильжан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Асильжан Арыстанбекова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Анжали Ратхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Анжали Ратхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Анжали Ратхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Анжали Ратхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Асильжан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Анжали Ратхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Анжали Ратхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Асильжан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Асильжан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Асильжан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Асильжан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Асильжан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Асильжан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
49%
53%
Реализация брейк - пойнтов
45%
47%
