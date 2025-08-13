13.08.2025
Смотреть онлайн Аружан Сагындыкова - Валерия Савиных 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana: Аружан Сагындыкова — Валерия Савиных . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana
Завершен
(6:2, 6:7, 3:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Aruzhan Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Валерия Савиных - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Валерия Савиных - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Aruzhan Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Валерия Савиных - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Aruzhan Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Валерия Савиных - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Валерия Савиных - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Aruzhan Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Валерия Савиных - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Валерия Савиных - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Валерия Савиных - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Aruzhan Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Валерия Савиных - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Aruzhan Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Валерия Савиных - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Валерия Савиных - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Валерия Савиных - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Валерия Савиных - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Валерия Савиных - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
8
7
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
64%
55%
Реализация брейк - пойнтов
55%
33%
