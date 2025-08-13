13.08.2025
Смотреть онлайн Екатерина Дмитриченко - Kristina Kroitor 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana: Екатерина Дмитриченко — Kristina Kroitor . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Дмитриченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kristina Kroitor - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kristina Kroitor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Kristina Kroitor - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Екатерина Дмитриченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kristina Kroitor - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Екатерина Дмитриченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kristina Kroitor - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Kristina Kroitor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Kristina Kroitor - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Екатерина Дмитриченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kristina Kroitor - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Екатерина Дмитриченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kristina Kroitor - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Екатерина Дмитриченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Kristina Kroitor - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kristina Kroitor - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Kristina Kroitor - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
62%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
