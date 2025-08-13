13.08.2025
Смотреть онлайн Varvara Panshina - Екатерина Хайрутдинова 13.08.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Varvara Panshina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Varvara Panshina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ekaterina Khayrutdinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ekaterina Khayrutdinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
50%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
