13.08.2025
Смотреть онлайн Аманда Монтес Хагани - Нахиа Берекоеха 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Vigo: Аманда Монтес Хагани — Нахиа Берекоеха . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Vigo
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нахиа Берекоеха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Нахиа Берекоеха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Аманда Монтес Хагани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Аманда Монтес Хагани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Нахиа Берекоеха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Нахиа Берекоеха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Нахиа Берекоеха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Аманда Монтес Хагани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Нахиа Берекоеха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Нахиа Берекоеха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Аманда Монтес Хагани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Аманда Монтес Хагани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Нахиа Берекоеха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Нахиа Берекоеха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Нахиа Берекоеха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Нахиа Берекоеха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Нахиа Берекоеха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
11
4
Выигрыш первой подачи
52%
59%
Реализация брейк - пойнтов
75%
58%
Комментарии к матчу