13.08.2025
Смотреть онлайн Marina Bassols Ribera - Мария Гарсия 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Vigo: Marina Bassols Ribera — Мария Гарсия . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Vigo
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marina Bassols Ribera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Мария Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Marina Bassols Ribera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Marina Bassols Ribera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Marina Bassols Ribera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Marina Bassols Ribera - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Marina Bassols Ribera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Marina Bassols Ribera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Marina Bassols Ribera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Marina Bassols Ribera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Marina Bassols Ribera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Marina Bassols Ribera - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Marina Bassols Ribera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
63%
22%
Реализация брейк - пойнтов
88%
50%
Комментарии к матчу