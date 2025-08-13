13.08.2025
Смотреть онлайн Niehua Tian - БоЯнг Джеонг 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Niehua Tian — БоЯнг Джеонг . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Niehua Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
10
5
Выигрыш первой подачи
52%
76%
Реализация брейк - пойнтов
100%
54%
