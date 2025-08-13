13.08.2025
Смотреть онлайн Лука Стаехели - Кристиан Сисгоорд 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Лука Стаехели — Кристиан Сисгоорд . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ystad
Завершен
(4:6, 7:5, 7:6)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Кристиан Сисгоорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Кристиан Сисгоорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 34 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
68%
69%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
