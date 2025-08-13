Текстовая трансляция

Гейм 1 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Кристиан Сисгоорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Кристиан Сисгоорд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 23 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 31 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 32 - Кристиан Сисгоорд - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 33 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0