13.08.2025
Смотреть онлайн Евангелос Киприотис - William Rejchtman Vinciguerra 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Евангелос Киприотис — William Rejchtman Vinciguerra . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ystad
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Евангелос Киприотис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - William Rejchtman Vinciguerra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Евангелос Киприотис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - William Rejchtman Vinciguerra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - William Rejchtman Vinciguerra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - William Rejchtman Vinciguerra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - William Rejchtman Vinciguerra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - William Rejchtman Vinciguerra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - William Rejchtman Vinciguerra - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
47%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
Комментарии к матчу