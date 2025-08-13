13.08.2025
Смотреть онлайн Джонатан Мридха - Макс Далин 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Джонатан Мридха — Макс Далин . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ystad
Завершен
(6:7, 6:3, 7:6)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Макс Далин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Макс Далин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Макс Далин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Макс Далин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Макс Далин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Макс Далин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Макс Далин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 33 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Макс Далин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
75%
69%
Реализация брейк - пойнтов
46%
57%
Комментарии к матчу