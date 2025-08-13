Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Макс Далин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Макс Далин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Макс Далин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Макс Далин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Макс Далин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 21 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 23 - Макс Далин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 24 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 27 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 29 - Макс Далин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 30 - Макс Далин - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 31 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 32 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 33 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40