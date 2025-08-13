13.08.2025
Смотреть онлайн Исак Стромберг - Оскар Янссон 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Исак Стромберг — Оскар Янссон . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ystad
Завершен
(6:2, 3:6, 6:1)
(6:2, 3:6, 6:1)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Исак Стромберг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Исак Стромберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Исак Стромберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Оскар Янссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Оскар Янссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Оскар Янссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Исак Стромберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Исак Стромберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Оскар Янссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Исак Стромберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Исак Стромберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Исак Стромберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
63%
53%
Реализация брейк - пойнтов
75%
60%
Комментарии к матчу