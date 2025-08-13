13.08.2025
Смотреть онлайн Джелин Вандромм - Эмили Сартц-Лунде 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Джелин Вандромм — Эмили Сартц-Лунде . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:28 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джелин Вандромм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джелин Вандромм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Джелин Вандромм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джелин Вандромм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джелин Вандромм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Эмили Сартц-Лунде - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джелин Вандромм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Эмили Сартц-Лунде - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джелин Вандромм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джелин Вандромм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джелин Вандромм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джелин Вандромм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джелин Вандромм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Джелин Вандромм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
84%
55%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
