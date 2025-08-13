13.08.2025
Смотреть онлайн Селия Ракки - Ива Иванова 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Селия Ракки — Ива Иванова . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Селия Ракки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Селия Ракки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Селия Ракки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Селия Ракки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ива Иванова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Селия Ракки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Селия Ракки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Ива Иванова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
8
Выигрыш первой подачи
40%
58%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
