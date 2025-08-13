Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Санхуи Шин - Григорий Ломакин 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Санхуи ШинГригорий Ломакин . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Yinchuan
Санхуи Шин
Завершен
(2:6, 6:4, 6:2)
2 : 1
13 августа 2025
Григорий Ломакин
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Григорий Ломакин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Григорий Ломакин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Григорий Ломакин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
9
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
71%
65%
Реализация брейк - пойнтов
25%
67%
Комментарии к матчу
