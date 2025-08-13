13.08.2025
Смотреть онлайн Fanming Meng - Вишая Тронгчароенчаикул 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Yinchuan: Fanming Meng — Вишая Тронгчароенчаикул . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Yinchuan
Завершен
(4:6, 6:7)
(4:6, 6:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Fanming Meng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Fanming Meng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Fanming Meng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Fanming Meng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Fanming Meng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Fanming Meng
Вишая Тронгчароенчаикул
1 победа
0 побед
100%
0%
22.10.2025
Вишая Тронгчароенчаикул
1:2
Fanming Meng
Статистика матча
Эйсы
2
8
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
81%
81%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу