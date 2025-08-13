13.08.2025
Смотреть онлайн Никколо Катини - Tzu Li Chang 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Никколо Катини — Tzu Li Chang . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Tzu Li Chang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Tzu Li Chang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Tzu Li Chang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Никколо Катини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Tzu Li Chang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
78%
53%
Реализация брейк - пойнтов
62%
33%
Комментарии к матчу