13.08.2025
Смотреть онлайн Юхан Лю - Мейки Гуо 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore: Юхан Лю — Мейки Гуо . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Юхан Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Мейки Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
35%
61%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
Комментарии к матчу