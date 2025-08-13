Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Duncan/Hands - Cervantes/Golubev 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos MD: Duncan/HandsCervantes/Golubev, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 21.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 21
Challenger Hersonissos MD
Duncan/Hands
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Cervantes/Golubev
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Duncan/Hands - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Cervantes/Golubev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Duncan/Hands - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Cervantes/Golubev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Duncan/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Cervantes/Golubev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Duncan/Hands - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Duncan/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Cervantes/Golubev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Cervantes/Golubev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Duncan/Hands - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Cervantes/Golubev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Duncan/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Duncan/Hands - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Duncan/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Cervantes/Golubev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Cervantes/Golubev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Cervantes/Golubev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Cervantes/Golubev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Duncan/Hands - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Duncan/Hands - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Duncan/Hands - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
64%
65%
Реализация брейк - пойнтов
40%
30%
