13.08.2025
Смотреть онлайн Аня Станкович - Екатерина Рейнголд 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Kursumlijska Banja: Аня Станкович — Екатерина Рейнголд . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Аня Станкович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Аня Станкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Аня Станкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Аня Станкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Аня Станкович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Аня Станкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Аня Станкович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Аня Станкович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Аня Станкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Аня Станкович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Аня Станкович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Аня Станкович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
77%
50%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу