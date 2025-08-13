13.08.2025
Смотреть онлайн Георгий Лазаров - Кристиан Юхас 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Георгий Лазаров — Кристиан Юхас . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристиан Юхас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кристиан Юхас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Кристиан Юхас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кристиан Юхас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Георгий Лазаров - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Георгий Лазаров - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Георгий Лазаров - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Георгий Лазаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Георгий Лазаров - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
68%
56%
Реализация брейк - пойнтов
62%
17%
