13.08.2025
Смотреть онлайн Джеймс Хоппер - Али Яздани 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Джеймс Хоппер — Али Яздани . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot
Завершен
(1:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Али Яздани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джеймс Хоппер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Али Яздани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Али Яздани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Али Яздани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Али Яздани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Али Яздани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джеймс Хоппер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Али Яздани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джеймс Хоппер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Джеймс Хоппер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Джеймс Хоппер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Али Яздани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джеймс Хоппер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Али Яздани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джеймс Хоппер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Али Яздани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Али Яздани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Али Яздани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Джеймс Хоппер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Джеймс Хоппер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Али Яздани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Али Яздани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Джеймс Хоппер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Али Яздани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
67%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
