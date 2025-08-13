13.08.2025
Смотреть онлайн Новак Новакович - Андреа Фиорентини 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Новак Новакович — Андреа Фиорентини . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot
Завершен
(1:6, 6:3, 1:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Новак Новакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Новак Новакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Андреа Фиорентини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Андреа Фиорентини - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
54%
69%
Реализация брейк - пойнтов
29%
38%
