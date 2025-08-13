13.08.2025
Смотреть онлайн Артур Боннауд - Артур Беллеги 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Koksijde: Артур Боннауд — Артур Беллеги . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Koksijde
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Боннауд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Артур Боннауд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Артур Боннауд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Артур Беллеги - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Артур Боннауд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Артур Боннауд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Артур Боннауд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Артур Боннауд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Артур Боннауд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Артур Боннауд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Артур Боннауд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Артур Боннауд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Артур Боннауд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
68%
44%
Реализация брейк - пойнтов
60%
40%
Комментарии к матчу