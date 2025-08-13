13.08.2025
Смотреть онлайн Элгин Кхоеблал - Ferdinand L Novkirichka 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Koksijde: Элгин Кхоеблал — Ferdinand L Novkirichka . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Koksijde
Завершен
(4:6, 6:3, 6:2)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ferdinand L Novkirichka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Ferdinand L Novkirichka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ferdinand L Novkirichka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ferdinand L Novkirichka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ferdinand L Novkirichka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ferdinand L Novkirichka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ferdinand L Novkirichka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Элгин Кхоеблал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ferdinand L Novkirichka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Элгин Кхоеблал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ferdinand L Novkirichka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Ferdinand L Novkirichka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Ferdinand L Novkirichka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Элгин Кхоеблал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Элгин Кхоеблал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Элгин Кхоеблал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
71%
63%
Реализация брейк - пойнтов
67%
33%
