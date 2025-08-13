13.08.2025
Смотреть онлайн Лука Кастельнуово - Юрий Джавакян 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali: Лука Кастельнуово — Юрий Джавакян . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юрий Джавакян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Юрий Джавакян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Юрий Джавакян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Юрий Джавакян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
83%
48%
Реализация брейк - пойнтов
42%
25%
Комментарии к матчу