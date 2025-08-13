13.08.2025
Смотреть онлайн Гильерме Вальдолейрош - Альберто Барросо Кампос 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Гильерме Вальдолейрош — Альберто Барросо Кампос . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(7:6, 3:6, 6:7)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Альберто Барросо Кампос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Гильерме Вальдолейрош - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Альберто Барросо Кампос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Альберто Барросо Кампос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Гильерме Вальдолейрош - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Гильерме Вальдолейрош - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Альберто Барросо Кампос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Альберто Барросо Кампос - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
59%
68%
Реализация брейк - пойнтов
60%
36%
