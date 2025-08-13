13.08.2025
Смотреть онлайн Nikolas Sanchez Izquierdo - Марат Шарипов 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Nikolas Sanchez Izquierdo — Марат Шарипов, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 6
Challenger Sofia
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nikolas Sanchez Izquierdo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Nikolas Sanchez Izquierdo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Nikolas Sanchez Izquierdo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Nikolas Sanchez Izquierdo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Марат Шарипов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Nikolas Sanchez Izquierdo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Nikolas Sanchez Izquierdo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Nikolas Sanchez Izquierdo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Nikolas Sanchez Izquierdo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Марат Шарипов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Марат Шарипов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Nikolas Sanchez Izquierdo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Nikolas Sanchez Izquierdo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Nikolas Sanchez Izquierdo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Nikolas Sanchez Izquierdo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
64%
57%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
Комментарии к матчу