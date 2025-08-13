Смотреть онлайн Муркель Дельян - Денис Евсеев 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Муркель Дельян — Денис Евсеев, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 13:05 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.