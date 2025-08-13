13.08.2025
Смотреть онлайн Муркель Дельян - Денис Евсеев 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Муркель Дельян — Денис Евсеев, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 13:05 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
Challenger Sofia
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Денис Евсеев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Денис Евсеев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Денис Евсеев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Денис Евсеев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Денис Евсеев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Денис Евсеев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Денис Евсеев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Муркель Дельян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Муркель Дельян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
76%
60%
Реализация брейк - пойнтов
57%
20%
Комментарии к матчу