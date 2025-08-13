13.08.2025
Смотреть онлайн Ден Added - Макс Вискандт 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Ден Added — Макс Вискандт, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 20.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 20
Challenger Hersonissos
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Макс Вискандт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Ден Added - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ден Added - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ден Added - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ден Added - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ден Added - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ден Added - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ден Added - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ден Added - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Макс Вискандт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ден Added - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ден Added - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ден Added - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ден Added - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
81%
63%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
