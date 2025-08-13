13.08.2025
Смотреть онлайн Оливер Тарвет - Иоаннис Ксилас 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Оливер Тарвет — Иоаннис Ксилас, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Centre Court
Challenger Hersonissos
Завершен
(2:6, 5:7)
(2:6, 5:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Оливер Тарвет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Оливер Тарвет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Оливер Тарвет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Иоаннис Ксилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Иоаннис Ксилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
51%
62%
Реализация брейк - пойнтов
56%
47%
Комментарии к матчу