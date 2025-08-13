13.08.2025
Смотреть онлайн Maan Kesharwani - Юсуке Такахаси 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali: Maan Kesharwani — Юсуке Такахаси . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali
Завершен
(7:6, 1:6, 0:4)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Maan Kesharwani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Maan Kesharwani - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Maan Kesharwani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Maan Kesharwani - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Maan Kesharwani - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Maan Kesharwani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юсуке Такахаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Maan Kesharwani - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Юсуке Такахаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Юсуке Такахаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Юсуке Такахаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Юсуке Такахаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Юсуке Такахаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
5
10
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
77%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
Комментарии к матчу