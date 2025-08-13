13.08.2025
Смотреть онлайн Каран Сингх - Лаки Чандра Курниаван 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali: Каран Сингх — Лаки Чандра Курниаван . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:50 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаки Чандра Курниаван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Каран Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Каран Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Каран Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Каран Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лаки Чандра Курниаван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Каран Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лаки Чандра Курниаван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Каран Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Каран Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Каран Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Лаки Чандра Курниаван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Каран Сингх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Каран Сингх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Каран Сингх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Лаки Чандра Курниаван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Каран Сингх - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
74%
64%
Реализация брейк - пойнтов
44%
100%
