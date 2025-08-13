13.08.2025
Смотреть онлайн Барни Фитцпатрик - Eliakim Coulibaly 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Барни Фитцпатрик — Eliakim Coulibaly . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Барни Фитцпатрик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Барни Фитцпатрик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Eliakim Coulibaly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Барни Фитцпатрик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Eliakim Coulibaly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Барни Фитцпатрик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Барни Фитцпатрик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Eliakim Coulibaly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Eliakim Coulibaly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
50%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
Комментарии к матчу