Гейм 1 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Rion Obata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Rion Obata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Rion Obata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Юи Оваки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0