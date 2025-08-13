13.08.2025
Смотреть онлайн Юи Оваки - Rion Obata 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Юи Оваки — Rion Obata . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:20 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 06.
МСК, Корт: KPI Park - Court 06
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(3:6, 5:7)
(3:6, 5:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Rion Obata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Rion Obata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Rion Obata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Юи Оваки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Rion Obata - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Rion Obata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Rion Obata - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
56%
67%
Реализация брейк - пойнтов
18%
33%
Комментарии к матчу