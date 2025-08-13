13.08.2025
Смотреть онлайн Шихо Тсужиока - Мичиру Фуруя 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Шихо Тсужиока — Мичиру Фуруя . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:35 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 06.
МСК, Корт: KPI Park - Court 06
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(2:6, 6:1, 6:0)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Шихо Тсужиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Шихо Тсужиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
74%
57%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
