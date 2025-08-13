13.08.2025
Смотреть онлайн Matei Daniel Stan - Adam Gabor Szoke 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Targu Jiu: Matei Daniel Stan — Adam Gabor Szoke . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Targu Jiu
Завершен
(2:6, 6:1, 1:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Adam Gabor Szoke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Adam Gabor Szoke - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Adam Gabor Szoke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Adam Gabor Szoke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Matei Daniel Stan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Matei Daniel Stan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Adam Gabor Szoke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Adam Gabor Szoke - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Adam Gabor Szoke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Matei Daniel Stan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Matei Daniel Stan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Matei Daniel Stan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Matei Daniel Stan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Matei Daniel Stan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Matei Daniel Stan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Adam Gabor Szoke - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Adam Gabor Szoke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Adam Gabor Szoke - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Adam Gabor Szoke - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Adam Gabor Szoke - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Matei Daniel Stan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Adam Gabor Szoke - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
7
0
Выигрыш первой подачи
59%
63%
Реализация брейк - пойнтов
44%
55%
