13.08.2025
Смотреть онлайн David Cristian Carteputreda - Cezar Gabriel Papoe 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Targu Jiu: David Cristian Carteputreda — Cezar Gabriel Papoe . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Targu Jiu
Завершен
(0:6, 0:0)
0 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cezar Gabriel Papoe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Cezar Gabriel Papoe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Cezar Gabriel Papoe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Cezar Gabriel Papoe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Cezar Gabriel Papoe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Cezar Gabriel Papoe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
25%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
